Dicle'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödül - Son Dakika
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Dicle'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödül

Dicle\'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödül

Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftülüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği kapsamında şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül takdim edildi.

12.03.2025 10:09
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Diyarbakır'ın Dicle İlçe Müftülüğü tarafından 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma etkinliği kapsamında şiir yarışmasında dereceye girenlere ödül takdim edildi.

İlçede ortaokullar arası düzenlenen şiir yarışması, Şehit Bilal Dicle Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nda gerçekleşti. Öğrenciler Abdullah Kozan, Nisanur Ökmen ve Ecrin Kurt yarışmada ilk üçe girerek derece elde etti.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödüllerini Dicle İlçe Müftüsü Hüsamettin Ünver, Dicle İlçe Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı İsmail Alpboğa ve Bozoba Ortaokul Müdürü Zeki Kozan verdi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Mehmet Akif Ersoy, Dicle, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dicle'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödül - Son Dakika

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SON DAKİKA: Dicle'de İstiklal Marşı ve Mehmet Akif Ersoy konulu şiir yarışmasında derece giren öğrencilere ödül - Son Dakika
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