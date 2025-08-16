Dicle Kaymakamı Üs Bölgesini Ziyaret Etti - Son Dakika
Dicle Kaymakamı Üs Bölgesini Ziyaret Etti

16.08.2025 15:21
Kaymakam Atış, üs bölgesinde görevli personelle görüştü ve jandarmaya destek sözü verdi.

Diyarbakır'ın Dicle Kaymakamı Mustafa Atış ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Salih Yahya Koca, Alihan Üs Bölgesini ziyaret etti. Ziyarete Dicle İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen Alkan Sayılır da eşlik etti.

Kaymakam Mustafa Atış üs bölgesinde görevli personelle sohbet edip yetkililerden bilgi aldı. Kaymakam Atış, ülkenin istikbali, istiklali, vatandaşın huzur ve güveni için çalışmaya devam edeceklerini söyledi. Kaymakam Atış, vatan nöbetinde kahraman ve fedakarca çalışan jandarmamızın her zaman yanında olduklarını ifade ederek onlara kolaylıklar diledi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

12:49
Alaska’daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
Alaska'daki Putin-Trump zirvesi sonrası Avrupalı liderlerden ortak açıklama
14:43
Mustafa Destici’den ’’Miras’’ hutbesini eleştirenlere tepki
Mustafa Destici'den ''Miras'' hutbesini eleştirenlere tepki
