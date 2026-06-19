Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu
19.06.2026 09:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dicle Kaymakamlığı, voleybol turnuvasında şampiyon oldu. Kupa töreninde tebrikler geldi.

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Rakiplerine puan üstünlüğü sağlayan Dicle Kaymakamlığı takımı, final maçını kazanarak turnuvada birinci oldu. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yapılan turnuvada başarı sağlayarak birinci olan takıma şampiyonluk kupasını ve oyunculara madalyalarını vererek tebrik etti. Kupa takdim törenine Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Bozkurt, Dicle Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdem de katıldı. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı rolünün önemine değinen Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "İlçemizde yapılan kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden tüm takım ve oyuncuları tebrik ediyorum. Turnuvada başarılı bir performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Dicle Kaymakamlığı takımında forma giyen mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Sporun sağlıklı yaşama katkısının yanı sıra, birleştirici ve kaynaştırıcı rolü de büyük öneme sahip. Sahada forma giyerek sporun güzelliklerine ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Dicle, Yerel, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın İki asırlık mezarlığı delik deşik ettiler: Ölülerimizi rahat bırakın
Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için... Bir bacağını kaybetti, diğeri için mücadele ediyor: Sırf boşanmak istediğim için...
Aracına motorin yerine benzin koydular İşte ödenecek tazminat Aracına motorin yerine benzin koydular! İşte ödenecek tazminat
Fenerbahçe’de İsmail Kartal dönemi İşte sözleşme süresi ve yardımcısı Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi! İşte sözleşme süresi ve yardımcısı
Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı Camide uygunsuz davranışta bulunan diğer şüpheli de tutuklandı
İsmail Kartal’dan ilk sözler İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim İsmail Kartal'dan ilk sözler! İşte sözleşme detayları ve ekibindeki isim

09:44
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
Masaj salonlarında fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı
09:43
ABD-İran görüşmesi iptal edildi İşte masanın dağılmasının nedeni
ABD-İran görüşmesi iptal edildi! İşte masanın dağılmasının nedeni
09:33
Aziz Yıldırım’dan Topuk Yaylası’na baskın Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
09:31
Site havuzunda tesettür krizi Görüntüler gündem oldu
Site havuzunda tesettür krizi! Görüntüler gündem oldu
08:56
Finale damga vuran anlar Ramazan’ın eşi kıskançlık krizine girdi
Finale damga vuran anlar! Ramazan'ın eşi kıskançlık krizine girdi
08:28
Meclis’te benzeri görülmemiş skandal Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Meclis'te benzeri görülmemiş skandal! Tam 76 sahte oy pusulası kullanıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2026 10:14:43. #7.13#
SON DAKİKA: Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.