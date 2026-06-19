Dicle Voleybol Turnuvası Şampiyonu Belli Oldu

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde düzenlenen kurumlar arası voleybol turnuvasının şampiyonu belli oldu.

Rakiplerine puan üstünlüğü sağlayan Dicle Kaymakamlığı takımı, final maçını kazanarak turnuvada birinci oldu. Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, yapılan turnuvada başarı sağlayarak birinci olan takıma şampiyonluk kupasını ve oyunculara madalyalarını vererek tebrik etti. Kupa takdim törenine Dicle Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Bozkurt, Dicle Cumhuriyet Savcısı Gökhan Erdem de katıldı. Sporun birleştirici ve kaynaştırıcı rolünün önemine değinen Dicle Kaymakamı Mustafa Atış, "İlçemizde yapılan kurumlar arası voleybol turnuvasında mücadele eden tüm takım ve oyuncuları tebrik ediyorum. Turnuvada başarılı bir performansla rakiplerini geride bırakarak şampiyon olan Dicle Kaymakamlığı takımında forma giyen mesai arkadaşlarımı kutluyorum. Sporun sağlıklı yaşama katkısının yanı sıra, birleştirici ve kaynaştırıcı rolü de büyük öneme sahip. Sahada forma giyerek sporun güzelliklerine ortak olan herkese teşekkür ediyorum" dedi. - DİYARBAKIR