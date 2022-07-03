Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu - Son Dakika
Üye Girişi

Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu

03.07.2022 13:36

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı eski günlerine döndü.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de dünyaca ünlü Altınkum Plajı eski günlerine döndü. Sıcak havadan bunalanlar serinlemek için soluğu denizde alınca, Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu.

Aydın'ın turistik ilçesi Didim'de yazlık misafirlerini ağırlamaya başladı. Okulların kapanması ve Kurban Bayramı tatilinin açıklanmasının ardından yerli ve yabancı turistler ilçeye akın etti. Dünyaca ünlü Altınkum Plajı ise eski günlerine döndü. Hava sıcaklığının 36 derece olduğu ilçede sıcak havadan bunalanlar deniz kıyısına akın ederken, tatilciler güneşin ve denizin tadını çıkardı. Özellikle çocukların tatilin keyfini denize çıkardıkları görülürken, su sporları yapan vatandaşlar da tatilin tadını Didim açıklarında sürdürdü.

Altınkum Plajı başta olmak üzere Yeşilkent, Cennet Koyu, Manastır Koyu ve Akbük olmak üzere kentin birçok yerinde sahiller tatilcilerle dolup taştı. İşletmeciler de yaşanan yoğunluktan memnun olduklarını dile getirdi. - AYDIN

YORUMLAR
500
Didim'de Spor Etkinlikleri Devam Ediyor Didim'de Spor Etkinlikleri Devam Ediyor Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu Didim Amfi Tiyatro kentin yeni gözdesi oldu
Kaynak: İHA

Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
13:28 Ukrayna'nın paylaştığı görüntü gündem oldu! Kurgu mu gerçek mi kimse tam olarak anlayamadı
13:17 HDP kongresinde ortalık karıştı! Terörist başı Öcalan'ın posterini açmaya çalışan 2 şahsa görevliler müdahale etti
13:15 Osmaniye'de çetenin sinsi planı: Cinsel ilişki vaadiyle kandırdıkları erkeklere zorla iç çamaşırı giydirip tehditle soyup soğana çevirdiler
13:11 Beşiktaş, 39 yaşındaki efsane futbolcusu Atiba Hutchinson ile 1 yıllık sözleşme imzaladı
13:10 Nesli tükenen türler arasında yer alıyordu: "Böceklerin Kralı" Adıyaman'da ortaya çıktı
12:35 İstanbul Beykoz'da orman yangını çıktı: Söndürme çalışmaları için havadan helikopter desteği gönderildi
12:33 Yasak Elma'nın güzel oyuncusu Eda Ece'nin makyajsız hali görenleri büyüledi
12:31 Asgari ücret 5 bin 500 TL'ye yükseldi, devlet 90,6 milyar TL'lik vergiden feragat etti
12:25 Futbol sahalarında eşi benzeri görülmemiş olay! Orta hakem oyunu durdurup kadın hakeme evlilik teklifinde bulundu
12:21 Ölümü büyük üzüntü yaratan Türk sinemasının efsane ismi Cüneyt Arkın'ın sözleri duygulandırdı: Türk halkına doyamadım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2022 14:04:41. #1.13#
SON DAKİKA: Didim Altınkum Plajı tıklım tıklım doldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement