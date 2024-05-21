Yerel

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Altınkum Yalı Caddesi'nde vatandaşların sorunlarını dinledi.

Göreve geldiği günden bu yana her fırsatta vatandaşlarla bir araya gelen Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, dün mesai bitiminin ardından akşam saatlerinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerden birisi olan Altınkum Yalı Caddesi'ni ziyaret etti. Yalı Caddesi üzerindeki esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Başkan Gençay, Didim Belediyesi tarafından yapılacak çalışmalar hakkında vatandaşları bilgilendirdi.

Ziyaret ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Gençay; "Altınkum mahallemizde hemşehrilerimizle bir araya geldik. Didim'de tüm esnaflarımız, vatandaşlarımız, yerel sanatçılarımız mutlu ve huzurlu olsun diye var gücümüzle çalışacağız" dedi. - AYDIN