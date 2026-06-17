Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi

Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi
17.06.2026 09:22  Güncelleme: 09:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da düzenlenen SODEM Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine seçildi. Gençay, halkçı belediyecilik anlayışını ileri taşıyacaklarını belirtti.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen SODEM Olağan Genel Kurulu'na, Türkiye'nin farklı kentlerinden sosyal demokrat belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Genel Kurulda, SODEM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından 2024-2026 dönemi faaliyet raporu üyelere sunuldu. Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde ise Başkan Hatice Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, halkçı belediyecilik anlayışının geliştirilmesi ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı Genel Kurulda, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, SODEM Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyeler arası iş birliği ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Güvenleri için tüm üyelerimize teşekkür ediyor, halkçı ve sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını daha da ileri taşımak için çalışmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Politika, Belediye, Aydın, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayseri’de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu Kayseri'de Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu
Kayseri’de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu Kayseri'de Leyleklerin Aydınlatma Direklerine Konuşu
Sinop’ta Şüpheli Ölüm Sinop'ta Şüpheli Ölüm
Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı Otomobilin çarptığı çocuk hayatını kaybetti, ailenin feryatları yürek dağladı
AK Parti’nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar AK Parti'nin kapısından dönen belediye başkanını çıldırttılar
Tatbikatta el bombası patladı 2 asker hayatını kaybetti Tatbikatta el bombası patladı! 2 asker hayatını kaybetti

09:11
Samet Akaydın’dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
Samet Akaydın'dan eleştirilere tepki: Korkudan bir şey yapamıyoruz
09:10
Seferihisar Belediyesi’ne operasyon Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
Seferihisar Belediyesi'ne operasyon! Başkan Yardımcısı Gökhan Pehlivan dahil 6 kişi gözaltında
09:03
Kumar bir ocağı daha söndürdü Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
Kumar bir ocağı daha söndürdü! Yaptığı paylaşım elden ele dolaşıyor
08:42
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım’daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
Kritik Paraguay maçı öncesi Milli Takım'daki kaosa Cumhurbaşkanı Erdoğan el attı
06:57
Ece’nin son görüntüleri ortaya çıktı Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
Ece'nin son görüntüleri ortaya çıktı! Kalbi meğer bu yüzden yıpranmış
01:37
İsrail medyası: Ordu, Lübnan’ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
İsrail medyası: Ordu, Lübnan'ın güneyinde uzun süre kalmaya hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2026 09:24:47. #.0.5#
SON DAKİKA: Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.