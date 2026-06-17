Didim Belediye Başkanı Gençay, SODEM başkan yardımcılığına seçildi

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Ankara'da gerçekleştirilen Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Ankara'da Çankaya Belediyesi Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde gerçekleştirilen SODEM Olağan Genel Kurulu'na, Türkiye'nin farklı kentlerinden sosyal demokrat belediye başkanları ve yerel yönetim temsilcileri katıldı.

Genel Kurulda, SODEM Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay tarafından 2024-2026 dönemi faaliyet raporu üyelere sunuldu. Genel Kurul kapsamında gerçekleştirilen seçimlerde ise Başkan Hatice Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçildi.

Yerel yönetimler arasındaki dayanışmanın güçlendirilmesi, halkçı belediyecilik anlayışının geliştirilmesi ve ortak çalışma kültürünün yaygınlaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin yapıldığı Genel Kurulda, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası da ele alındı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, SODEM Olağan Genel Kurulu'nda seçilen yeni yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Görüşmede yerel yönetimlerin çalışmaları, belediyeler arası iş birliği ve önümüzdeki döneme ilişkin değerlendirmelerde bulunuldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, SODEM Başkan Yardımcılığı görevine seçilmenin önemli bir sorumluluk olduğunu belirterek, "Güvenleri için tüm üyelerimize teşekkür ediyor, halkçı ve sosyal demokrat yerel yönetim anlayışını daha da ileri taşımak için çalışmayı sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi. - AYDIN