Didim Belediyesi Kent Lokantası Açılıyor

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(AYDIN) - Didim Belediye Başkanı Gençay, "Uzun zamandır atıl durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirerek Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı hayata geçiriyoruz. Ekonomik krizle boğuşan halkımızın, özellikle de emekçilerimizin ve emeklilerimizin görmezden gelindiği bir dönemde sizleri yalnız bırakmıyoruz" dedi.

Didim Belediyesi ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe merkezinde uzun zamandır atıl durumda olan belediyeye ait alan değerlendirilerek, Kent Lokantası yapılması için çalışmalar başlandı.

Çalışmalara ilişkin bilgi veren Gençay, "Sosyal belediyecilik anlayışımızla Didim'e önemli bir hizmet kazandırıyoruz. Uzun zamandır atıl durumda olan belediyemize ait alanı değerlendirerek, "Didim Belediyesi Kent Lokantası'nı hayata geçiriyoruz. Ekonomik krizle boğuşan halkımızın, özellikle de emekçilerimizin ve emeklilerimizin görmezden gelindiği bir dönemde sizleri yalnız bırakmıyoruz. Uygun fiyatlı menülerimizle dayanışma sofralarımızda buluşmak dileğiyle. Kent Lokantası şehrimize hayırlı olsun" diye konuştu.