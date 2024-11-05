Didim Belediyesi Kış Öncesi Ağaç Budama Çalışmaları Başlattı

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Kış aylarının yaklaşması ile kent genelinde hummalı bir çalışma içerisine giren Didim Belediyesi, ilçede bulunan ağaçların budamasını gerçekleştirdi.

Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında, cadde ve sokaklarda bulunan ağaçların daha sağlıklı büyümeleri için budama çalışmaları yapıldı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "İlçemizde cadde ve sokaklarda bulunan ağaçlarımızın daha sağlıklı büyümeleri için budama çalışmalarını gerçekleştiriyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek" dedi. - AYDIN