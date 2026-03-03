Didim Belediyesi çevre bilinci eğitimlerine destek oluyor - Son Dakika
Didim Belediyesi çevre bilinci eğitimlerine destek oluyor

Didim Belediyesi çevre bilinci eğitimlerine destek oluyor
03.03.2026 13:20  Güncelleme: 13:22
Didim Belediyesi, 'Yeşil Vatan Benim, Okulum Geleceğe Çare' projesi kapsamında çevre farkındalığını artırmak için eğitimler ve etkinlikler düzenliyor. Öğrenciler, iklim değişikliği ve sürdürülebilir yaşam konularında seminerler alarak, kıyı temizliği etkinliklerinde çevre sorumluluklarını uygulamalı olarak deneyimleme fırsatı buluyor.

Didim Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Yeşil Vatan Benim, Okulum Geleceğe Çare" projesi kapsamında çevre farkındalığını artırmaya yönelik çalışmalarına devam ediyor. Şubat ayının teması olan "Sürdürülebilirlik" doğrultusunda gerçekleştirilen etkinlikler, öğrencilerin çevre bilincini kalıcı şekilde kazanmalarına katkı sağlıyor.

Didim Belediyesi uzman personeli, Yenihisar Anadolu Lisesi öğrencilerine " İklim Değişikliği, Sürdürülebilir Yaşam Becerileri ve Sıfır Atık" konularında seminer verdi. Günlük hayatta uygulanabilecek sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları ve sıfır atık yaklaşımının önemi üzerinde duran seminer, öğrencilerde çevreye duyarlılık bilincinin güçlenmesini sağladı. Eğitimlerin ardından öğrenciler, Didim Belediyesi Amfi Tiyatro ve 2. Koy'da düzenlenen "Kıyı Temizliği" etkinliğine katılarak çevre sorumluluklarını uygulamalı olarak deneyimledi. Etkinlik, teorik bilgilerin sahada pekiştirilmesini sağladı ve gençlerin çevreye karşı duyarlılığını artırdı.

"Çevre bilinci için çalışmalarımız sürüyor"

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, yürütülen faaliyetlere ilişkin "Sıfır atık, sürdürülebilir yaşam ve çevre farkındalığı konularında yürüttüğümüz eğitim çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Daha bilinçli ve sürdürülebilir bir gelecek için gençlerimizi çevre konusunda bilinçlendirmek öncelikli hedefimizdir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

