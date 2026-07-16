Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Didim Belediyesi, ilçenin daha temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması amacıyla kent genelindeki bakım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında ot biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenleme çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Belirlenen planlama doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla hem çevre estetiği korunuyor hem de ortak yaşam alanları daha güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

Didim Belediyesi, yalnızca ihtiyaç duyulan noktalarda değil, ilçe genelinde planlı bakım anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla kentin doğal dokusu korunurken, yaşam alanlarının daha düzenli ve sağlıklı kalması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bakım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kesintisiz devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kentimizin her köşesine aynı özenle yaklaşıyor, ortak yaşam alanlarımızı düzenli bakım çalışmalarıyla koruyoruz. Ot biçme, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürerek Didim'in her mevsim bakımlı, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaya devam ediyoruz" - AYDIN