Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
16.07.2026 17:05  Güncelleme: 17:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi, ilçenin daha temiz ve düzenli görünmesi için park, yeşil alan ve ortak kullanım alanlarında ot biçme, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarını programlı şekilde sürdürüyor.

Didim Belediyesi, ilçenin daha temiz, düzenli ve bakımlı bir görünüme kavuşması amacıyla kent genelindeki bakım çalışmalarını program dahilinde sürdürüyor.

Ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında parklar, yeşil alanlar ve ortak kullanım alanlarında ot biçme, ağaç budama, yabani ot temizliği ve genel çevre düzenleme çalışmaları titizlikle gerçekleştiriliyor. Belirlenen planlama doğrultusunda ilçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla hem çevre estetiği korunuyor hem de ortak yaşam alanları daha güvenli ve kullanışlı hale getiriliyor.

Didim Belediyesi, yalnızca ihtiyaç duyulan noktalarda değil, ilçe genelinde planlı bakım anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor. Mevsimsel ihtiyaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen uygulamalarla kentin doğal dokusu korunurken, yaşam alanlarının daha düzenli ve sağlıklı kalması hedefleniyor.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, bakım çalışmalarının belirlenen program doğrultusunda kesintisiz devam ettiğini belirterek şunları söyledi:

"Kentimizin her köşesine aynı özenle yaklaşıyor, ortak yaşam alanlarımızı düzenli bakım çalışmalarıyla koruyoruz. Ot biçme, ağaç budama ve çevre düzenleme çalışmalarımızı planlı bir şekilde sürdürerek Didim'in her mevsim bakımlı, düzenli ve yaşanabilir bir kent olması için çalışmaya devam ediyoruz" - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Belediye, Çevre, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
TBMM’de 15 Temmuz sergileri açıldı TBMM'de 15 Temmuz sergileri açıldı
Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı Eski Washington Büyükelçisi Kılıç: Obama darbe gecesi durum odasındaydı
ABD’nin bağımsızlığının 250’nci yılına özel üzerinde Trump’ın yer aldığı altın para basılacak ABD'nin bağımsızlığının 250'nci yılına özel üzerinde Trump'ın yer aldığı altın para basılacak
15 Temmuz’un 10. yılında Boğaz’da 253 tekneli kortej 15 Temmuz'un 10. yılında Boğaz'da 253 tekneli kortej
Denizli’de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu Denizli'de 6 yaşındaki çocuk havuzda boğuldu
Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde Haluk Levent kripto vurgunu iddiasıyla yeniden gündemde

16:27
AHBAP Derneği’nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
AHBAP Derneği'nin ve şüphelilerin mal varlıklarına tedbiren el konuldu
16:15
Altın yatırımcısını kahreden grafik
Altın yatırımcısını kahreden grafik
16:02
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi Polis her yerde bu kadınları arıyor
Görüntü serhat şehrimizde kaydedildi! Polis her yerde bu kadınları arıyor
15:38
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan ünlülerden ilk görüntü
15:22
Bakanlığın önünde gergin dakikalar Polis ekipleri müdahale etti
Bakanlığın önünde gergin dakikalar! Polis ekipleri müdahale etti
15:06
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan’dan tek cümlelik açıklama
Bahçeli ile görüşme sonrası Pervin Buldan'dan tek cümlelik açıklama
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.07.2026 17:10:40. #.0.3#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi kent genelindeki bakım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.