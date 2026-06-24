Başkan Gençay: "Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" - Son Dakika
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Başkan Gençay: "Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Başkan Gençay: "Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz"
24.06.2026 16:46  Güncelleme: 16:48
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Didim Belediyesi, kent genelinde yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendiriyor. Bozulan yollarda onarım yapılırken, yeni yol düzenlemeleriyle güvenli ve konforlu ulaşım hedefleniyor.

Didim Belediyesi, kent genelinde yürüttüğü yol yapım, bakım ve düzenleme çalışmalarıyla ulaşım altyapısını güçlendirmeyi sürdürüyor.

Didim Belediyesi, yaşam kalitesini artıran ve kentin gelişimine katkı sunan yatırımları hayata geçirmeye devam ediyor. Didim Belediyesi, daha güvenli, konforlu ve erişilebilir bir ulaşım ağı oluşturmak amacıyla kent genelindeki yol yapım ve düzenleme çalışmalarını planlama doğrultusunda sürdürüyor. Kentin farklı noktalarında eş zamanlı olarak yürütülen çalışmalarla, ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve mahallelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor.

İlçe genelinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında bozulan yollarda bakım ve onarım uygulamaları yapılırken, ihtiyaç duyulan bölgelerde yeni yol düzenlemeleri de hayata geçiriliyor. Program dahilinde yürütülen çalışmalarla ulaşımın daha güvenli, düzenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor. Kent genelinde sürdürülen yol çalışmalarıyla birlikte mevcut ulaşım ağının güçlendirilmesi, trafik akışının daha sağlıklı hale getirilmesi ve halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak çözümlerin hayata geçirilmesi amaçlanıyor. Yol yapım ve düzenleme çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen uygulamalarla mahallelerin ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretilirken, ulaşım altyapısının mevsim şartlarına karşı daha dayanıklı hale getirilmesi de hedefleniyor - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Gençay: 'Daha güvenli ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz' - Son Dakika

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