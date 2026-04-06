Didim Belediyesi Seramik Atölyesi\'nde üretilen ürünler kentin izlerini taşıyor

06.04.2026 08:55  Güncelleme: 08:56
Didim Belediyesi, Seramik Atölyesi'nde yerel motiflerle üretilen eserlerle kentin tarihi ve kültürel değerlerini geleceğe taşımayı hedefliyor. Başkan Hatice Gençay, bu çalışmaların kent kimliğini tanıtma açısından önemli olduğunu vurguladı.

Didim Belediyesi tarafından kültürel mirası yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında faaliyet gösteren Seramik Atölyesi'nde üretilen eserler, kentin tarihinden ve zengin kültürel dokusundan izler taşıyor. Tamamı yerel üretim olan seramikler, hem estetik hem de anlam bakımından dikkat çekiyor.

Seramik Atölyesi'nde, geleneksel motiflerden ilham alınarak hazırlanan her parça titizlikle üretiliyor. Didim Belediyesi bünyesinde gerçekleştirilen üretimle ortaya çıkan eserler; festivaller, etkinlikler ve çeşitli organizasyonlarda konuklara sunularak Didim'in kültürel hafızası geniş kitlelerle buluşturuluyor. Yapılan çalışmaları değerlendiren Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Seramik Atölyemizde ortaya çıkan her eser, Didim'in geçmişinden bugüne uzanan bir hikayeyi taşımaktadır. Kendi üretimimizle hem yerel değerlerimizi yaşatıyor hem de kentimizin kültürel kimliğini daha geniş kitlelere tanıtıyoruz. Üreterek güçlenen bir belediyecilik anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu eserleri etkinliklerimizde misafirlerimizle buluşturmak, kültürümüzü paylaşmanın en güzel yollarından biridir" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Hatice Gençay, Etkinlikler, Belediye, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

