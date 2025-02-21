Didim Belediyesi\'nden Liselerin Bahçelerine Temizlik Çalışması

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Didim Belediyesi ekipleri, ilçe genelindeki liselerin bahçelerinde temizlik çalışması gerçekleştirdi.

İlçe genelinde çalışmalarına devam eden Didim Belediyesi, öğrencilerin daha temiz bir ortamda eğitim görmeleri adına okullarda da temizlik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ilçedeki liselere giden belediye ekipleri, lise bahçelerinde ot biçme ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar hakkında Didim Belediyesi'nden yapılan açıklamada "Kentimizdeki liselerin bahçelerinde ot biçme ve temizlik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gençlerimizin daha temiz, düzenli ve yaşanabilir bir ortamda eğitim görmesi için her zaman yanlarındayız. Okul bahçelerini ferah, güvenli ve keyifli alanlara dönüştürmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" ifadeleri yer aldı. - AYDIN