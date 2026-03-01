Didim Çocuk Meclisi'nden Miletos'ta matematik yolculuğu - Son Dakika
Didim Çocuk Meclisi'nden Miletos'ta matematik yolculuğu

Didim Çocuk Meclisi'nden Miletos'ta matematik yolculuğu
01.03.2026 10:34  Güncelleme: 10:35
Didim Belediyesi Çocuk Meclisi, UNESCO tarafından düzenlenecek Miletos Matematik Günü öncesinde antik Miletos kentinde matematik ve bilim temalı bir keşif programı düzenledi. Çocuklar, doğayla matematiğin ilişkisini deneyimleyerek öğrendi ve Thales'in mirasını yaşattı.

Didim Belediyesi Çocuk Meclisi üyeleri, UNESCO tarafından 14 Mart'ta gerçekleştirilecek Miletos Matematik Günü öncesinde anlamlı bir keşif programı düzenledi. Bilim ve felsefenin doğduğu kent olarak bilinen, aynı zamanda düşünce tarihinin öncülerinden Thales'in doğum yeri olan Miletos Antik Kenti'nde gerçekleştirilen gezi kapsamında öğrenciler, matematiğin doğayla olan ilişkisini yerinde deneyimledi.

Antik kentte yapılan gözlem çalışmaları sırasında çocuklar, Thales'in deneyimlediği gibi gölge ile uzunluk ölçümü deneyi gerçekleştirerek matematiğin temel prensiplerini uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. Bilimsel düşüncenin temellerinin atıldığı bu tarihi coğrafyada yapılan çalışmalar, öğrencilerin matematiğe olan ilgisini artırırken öğrenme sürecini sahada deneyimlemelerini sağladı. Programın devamında DİGEM'de bir araya gelen Çocuk Meclisi üyeleri, 'Matematik ve Umut' temasıyla deneysel sanat çalışmaları hazırladı. Ortaya çıkan özgün eserler, 14 Mart'ta düzenlenecek Miletos Matematik Günü etkinlikleri kapsamında sergilenecek.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Bilim ve felsefenin doğduğu Miletos'ta çocuklarımızın matematiği yerinde deneyimlemesi bizler için büyük bir gurur. Thales'in mirasını yaşatan bu topraklarda, yeni nesillerin bilimle buluşmasını önemsiyoruz. Didim Belediyesi olarak çocuklarımızın sorgulayan, üreten ve düşünen bireyler olarak yetişmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - AYDIN

Son Dakika Yerel Didim Çocuk Meclisi'nden Miletos'ta matematik yolculuğu - Son Dakika

