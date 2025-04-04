Didim Belediyesi'nden Park Temizliği - Son Dakika
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Yerel

Didim Belediyesi'nden Park Temizliği

Didim Belediyesi\'nden Park Temizliği

Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri, 3112 sokak üzerindeki park alanında ot kesimi yaparak alanı daha temiz ve düzenli hale getirdi. Didim Belediyesi, yeşil alanların bakımına devam ettiklerini belirtti.

04.04.2025 10:32  Güncelleme: 10:34
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Aydın'ın Didim ilçesinde belediye ekipleri 3112 sokak üzerindeki park alanını daha temiz ve düzenli hale getirdi.

Didim Belediyesi ilçedeki yeşil alanlarda bakım ve düzenleme çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Didim'in çeşitli parklarında yaptığı bakım çalışmalarıyla estetik görünüme katkı sağlıyor. Belediye ekipleri 3112 Sokak'taki park alanında ot kesimi gerçekleştirerek daha temiz ve düzenli bir hal almasını sağladı. Didim Belediyesi yaptığı açıklamada, "3112 Sokak park alanında ot kesimi gerçekleştirerek parkımızı daha temiz ve estetik bir görünüme kavuşturduk. Didim'in yeşiline sahip çıkmaya devam ediyoruz" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim Belediyesi'nden Park Temizliği - Son Dakika

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