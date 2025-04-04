Didim Belediyesi\'nden Sokak Hayvanları İçin \'Satın Alma, Sahiplen\' Çağrısı

Sokak hayvanlarına dikkat çeken Didim Belediyesi, yaptığı paylaşımla vatandaşlara "Satın alma, sahiplen" çağrısı yaptı.

4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü dolayısıyla Didim Belediyesi anlamlı bir çağrı yaptı. Vatandaşları belediyeye ait Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi'ne davet eden Didim Belediyesi, evcil hayvanların para karşılığında satılmasının yasak olduğunu hatırlatarak "Satın alma, sahiplen" çağrısında bulundu. Didim Belediyesi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Bugün 4 Nisan Dünya Sokak Hayvanları Günü. Onlara sevgi dolu bir yuva açmak için Didim Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezimizi ziyaret edebilirsiniz. Bir dost edinmek için en güzel gün" ifadelerine yer verdi. - AYDIN