Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika
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Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor

29.03.2022 16:36
Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi ekipleri, Taşburun mevkiinde bulunan atıl durumdaki arazide temizlik ve budama çalışması gerçekleştirerek orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Didim Belediyesi ekipleri, Taşburun mevkiinde bulunan atıl durumdaki arazide temizlik ve budama çalışması gerçekleştirerek orman yangınlarına karşı önlem aldı.

Didim Belediyesi, 2021 yılının yaz aylarında meydana gelen ve binlerce dönüm orman arazisinin küle dönmesine neden olan yangınların ardından başlattığı önlem amaçlı çalışmalarını sürdürüyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay'ın talimatı ile harekete geçen Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri, Fen İşleri ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin de desteğiyle, Yalıköy Mahallesi Taşburun mevkiinde temizlik ve budama çalışmalarına başladı. Arazide bulunan çöpleri temizleyen ekipler, orman yangını ihtimalinde alevlerin yayılmasını zorlaştıracak ve bölgeye ulaşımı kolaylaştıracak önlemler aldı. - AYDIN

Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor
Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor
Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor

YORUMLAR
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Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu Didim'de minikler yetişkinlere örnek odlu

Didim Belediyesi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi orman yangınlarına karşı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika


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