Didim Belediyesi, Türkiye\'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yaptığı Vegan Büfe\'yi kapatıyor

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Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'de, Didim Belediyesi tarafından geçen yıl hizmete açılan Vegan Büfe kapatıldı. Belediye Başkanı Hatice Gençay, vegan beslenme için belediye işletmelere vegan menü koyduklarını ifade etti.

Türkiye'nin ilk, Dünya'nın ikinci vegan dostu kenti olan ve Türkiye'nin ilk vegan festivaline ev sahipliği yapan Didim'de, geçtiğimiz yıl Altınkum Yalı Caddesinde açılan ve yaz döneminde açık kalan Vegan Büfe kapatıldı. 2017 yılından bu yana her yıl Nisan yada Mayıs ayında yapılan Vegan Festivali'nin 2024 yılındaki tarihleri seçim yıllına denk gelmesi sebebiyle yapılamadı.

Vegan festivali için belediye tarafından yeterli hazırlıkların yapılamaması sebebiyle 2024 yılındaki Vegan festivali iptal edilirken, Vegan büfe çalıştıran personelde büfenin durumuyla ilgili Didim Belediyesi'nden olumsuz yanıt aldı. Vegan Büfenin kapatılacak olması sebebiyle Vegan büfe çalışanları da işsiz kalma durumuyla karşı karşıya kaldı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay ise geçen yıl faaliyet gösteren Altınkum Yalı Caddesindeki Vegan büfenin artık hizmet vermeyeceğini kaydederek "Bu yıldan itibaren Vegan büfeyi açmaya düşünmüyoruz. Didim Belediyesine ait işletmelere vegan menü koyduk; vegan beslenmeyi tercih edenler bu imkandan yararlanabilir. Biz oradaki büfeyi farklı şekilde değerlendireceğiz. Başka ilgili projelerimiz var; süreç içerisinde öğrenilecek. Vegan büfe hizmet etmeyecek" dedi. - AYDIN