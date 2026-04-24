2. Didim Ege Lezzetleri Festivali Renkli Görüntülerle Başladı

Ege mutfağının köklü geçmişini ve zengin lezzetlerini bir araya getiren 2. Didim Ege Lezzetleri Festivali, renkli görüntüler eşliğinde başladı.

Didim Belediyesi tarafından organize edilen ve Ege mutfağının eşsiz tatlarını buluşturan festival, kapılarını ziyaretçilere açtı. Didim'in Akköy Mahallesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, belediye başkan yardımcıları Aydan Aşık Turgut, Kaan Topçuoğulları ve Engin Topal, CHP Aydın İl Kadın Kolları Başkanı Ayşe Özdemir, CHP Didim İlçe Başkanı Dilaver Demir, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve halkın yoğun katılımıyla gerçekleştirildi. Yoğun katılımın olduğu festival, kortej yürüyüşüyle başladı. Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın öncülüğünde gerçekleşen yürüyüş, renkli görüntülere sahne oldu. Dans gösterileri ve animasyon ekiplerinin performansları katılımcılardan büyük beğeni topladı. - AYDIN