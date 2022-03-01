Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı - Son Dakika
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Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı

01.03.2022 09:22
Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı

Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde baharın gelişini kutlamak için geleneksel Mart bilezikleri (Martenicka) örülerek hediye edilmeye başlandı.

Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde baharın gelişini kutlamak için geleneksel Mart bilezikleri (Martenicka) örülerek hediye edilmeye başlandı.

Didim'in yerel kültürünün geleneklerinden olan Mart Bileklikleri örülmeye başlandı. Didim Rumeliler Derneği Mart Bilekliklerini Birlikte Örme etkinliği bir kafede gerçekleştirildi. Dernek Başkanı Berrin Muslu ve dernek yöneticilerinin yanı sıra etkinliğe, bir çok sivil toplum kuruluşun temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Yüzyıllardır süre gelen geleneği Didim'de de yaşatan mübadil torunları renkli bileklikler oluşturdular. Dernek Başkanı her Berrin Muslu her yıl Mart ayı öncesi hazırlanan ve 1 Mart günü bileklere bağlanan ve üç gün bilekte üç günde bir taşın altına konularak gelecek yılın iyi geçmesi umulan bir gelenek olduğunu belirtti. Muslu ördükleri bilekliklerin Mart Baharın müjdecisi olduğunu 1 Mart'ta takacaklarını söyledi ve tüm Didimlileri bu geleneği yaşatmaya davet etti. - AYDIN

Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı

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Rumeli, Muslu, Mart, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de baharın gelişi geleneksel etkinlikle kutlandı - Son Dakika


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