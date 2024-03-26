Didim'de Bulunan Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Müzeye Teslim Edildi - Son Dakika
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Didim'de Bulunan Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Müzeye Teslim Edildi

Didim\'de Bulunan Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Müzeye Teslim Edildi

Aydın'ın Didim ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan Roma ve Bizans dönemine ait 26 parça tarihi eser, jandarma ekipleri tarafından Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

26.03.2024 15:51
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Aydın'ın Didim ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan tarihi eserler jandarma ekipleri tarafından Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Edinilen bilgiye göre, Didim ilçesinde bir vatandaş tarafından bulunan tarihi eserler hakkında bilgi verildi. Roma ve Bizans dönemine ait 26 parça tarihi eser jandarma ekipleri refakatinde Aydın Müze Müdürlüğüne teslim edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Didim'de Bulunan Tarihi Eserler Jandarma Tarafından Müzeye Teslim Edildi - Son Dakika

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