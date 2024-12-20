Didim\'de Büyük Altyapı Yatırımları Devam Ediyor

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Aydın Büyükşehir Belediyesi ve Aydın Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ASKİ) tarafından Didim'de gerçekleştirilen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Bugüne kadar güncel değerler ile Didim'e 747 milyon 168 bin Türk Lirası maliyetli yatırım yapan ASKİ, 295 kilometre uzunluğunda altyapı çalışmasını ve 67 adet içme suyu sondaj kuyusu açma çalışmasını tamamladı. Akbük kanalizasyon kolektör ve terfi merkezleri yapım işini sürdüren ASKİ, 350 milyon Türk Lirası maliyetli çalışmayı 2025 yılında tamamlayacak. Geçmişte Akbük merkezinde 134 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebekesi ile 4 adet atık su terfi merkezinin yapımını tamamlayan ASKİ, süregelen projenin tamamlanmasıyla Akbük'ü kanalizasyon altyapısına kavuşturacak.

18,8 kilometre uzunluğunda terfi hattı, 42 kilometre uzunluğunda şebeke hattı ve 2 adet yükleme odası, 2 adet ana terfi merkezi ile 4 adet paket terfi merkezi mevcut olan proje Didimlilerin hizmetine sunulacak.

"Yatırımlarımıza devam edeceğiz"

Kent genelinde olduğu gibi Didim'de de yatırımlarının hız kesmeden devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Bugüne kadar Didim'de güncel değerler ile 1 milyar 150 milyon 531 bin Türk Lirası değerinde yatırım yaptık, çalışmalarımızı tamamladık. Güzel Aydınımızın her bir noktasında olduğu gibi Didim'de de çalışmalarımıza, yatırımlarımıza ve projelerimize hızla devam edeceğiz" dedi. - AYDIN