Didim'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Didim'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor

Didim\'de Gıda Denetimleri Devam Ediyor
22.06.2026 09:56
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Didim'de gıda güvenliği için denetimler aralıksız sürüyor, tüketici sağlığı korunuyor.

Aydın'ın Didim ilçesinde vatandaşların güvenilir ve sağlıklı gıdaya ulaşabilmesi amacıyla yürütülen gıda denetimleri aralıksız devam ediyor.

Özellikle yaz sezonunda ilçedeki hareketliliğin artmasıyla birlikte denetim faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor. İşletme yetkililerine gıda güvenliği konusunda bilgilendirmelerde de bulunan ekipler, tespit edilen eksikliklerin giderilmesi için gerekli uyarıları yapıyor. Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri tarafından ilçe genelinde gerçekleştirilen rutin denetimlerde, gıda üretimi yapan işletmeler ile satış ve toplu tüketim yerleri kontrol edildi. Denetimlerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin son tüketim tarihleri, muhafaza şartları, etiket bilgileri ve mevzuata uygunluk durumları incelendi.

Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, vatandaşların güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin hız kesmeden devam ettiği belirtilerek, ekiplerin sezon boyunca sahada olacağı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, gıda güvenilirliğinin sağlanması ve tüketici haklarının korunması amacıyla ilçe genelindeki denetim faaliyetlerinin periyodik olarak sürdürüleceği kaydedildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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