Didim Belediyesi Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Didim Belediyesi Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi

Didim Belediyesi Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi
13.03.2026 08:51  Güncelleme: 08:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Didim Belediyesi Kadın Meclisi, kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve yerel yönetim süreçlerinde daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Mart ayı toplantısını düzenledi. Toplantıda, kadınların kent yaşamındaki yeri ve sosyal projeler üzerine fikir alışverişinde bulunuldu.

Kentte kadınların sosyal hayata katılımını artırmak ve yerel yönetim süreçlerinde daha aktif rol almalarını sağlamak amacıyla Didim Belediyesi Kadın Meclisi'nin Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda kadınların kent yaşamındaki yeri, sosyal projeler ve kadınlara yönelik yapılabilecek çalışmalar ele alındı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın da katıldığı toplantıda, kadınların yerel yönetimlerde daha güçlü şekilde temsil edilmesi ve toplumsal yaşamda daha aktif rol alması için fikir alışverişinde bulunuldu.

Gerçekleştirilen toplantıda, kadınların kent yaşamına daha etkin katılımını sağlayacak projeler ve sosyal çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu. Kadınların görüş ve önerilerinin paylaşıldığı toplantı, ortak akıl ve katılımcı belediyecilik anlayışı doğrultusunda önemli bir buluşma oldu.

Başkan Hatice Gençay: "Kadınların sesi yerel yönetimde daha güçlü duyulacak"

Toplantıya ilişkin değerlendirmede bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Kadınların kent yaşamında daha aktif olması ve karar süreçlerine katılması bizim için çok önemli. Kadın Meclisi toplantılarıyla kadınların görüş ve önerilerini dinliyor, kentimizi birlikte yönetme anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kadınların sesi yerel yönetimde daha güçlü duyulmaya devam edecek" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Didim Belediyesi, Yerel Yönetim, Sivil Toplum, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Eşim intihar etti“ demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti "Eşim intihar etti" demişti: Kızının ifadesiyle mahkeme salonu buz kesti
Nereden nereye Bir zamanlar Süper Lig’i sallayan takım BAL’dan da düştü Nereden nereye! Bir zamanlar Süper Lig'i sallayan takım BAL'dan da düştü
Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide Jandarma flamingolar için 24 saat mesaide
MSB: İncirlik bir Türk üssüdür MSB: İncirlik bir Türk üssüdür
İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı MSB açıklık getirdi İran füzelerine karşı neden S-400 kullanılmadı? MSB açıklık getirdi
Memurluktan istifa edip bu işe başladı Tanesini 1 milyona liraya satıyor Memurluktan istifa edip bu işe başladı! Tanesini 1 milyona liraya satıyor

08:48
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
Kavurma yapılan yarış atının görüntüleri ortaya çıktı
08:22
Icardi Galatasaray’dan gidiyor İşte yeni takımı
Icardi Galatasaray'dan gidiyor! İşte yeni takımı
08:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası Kanlı notu dikkat çekti
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşenur Eraslan ölü bulundu iddiası! Kanlı notu dikkat çekti
08:03
Dünyayı sarsan görüntü Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
Dünyayı sarsan görüntü! Eğer doğruysa bir daha kimse maç izlemez
07:15
Netanyahu’dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
Netanyahu'dan beklenmedik geri adım: Deviremeyiz
06:37
Savaşta 14. gün Tahran’ı vuran İsrail’e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2026 09:04:09. #7.13#
SON DAKİKA: Didim Belediyesi Kadın Meclisi Mart ayı toplantısı gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.