Didim\'de Lavanta ve Aromaterapi Festivali sona erdi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen ve sevilen sanatçı Suzan Kardeş'in konseriyle başlangıç yapan Lavanta ve Aromaterapi Festivali; aromaterapi eşliğinde gerçekleştirilen yoga etkinliğinden kokteyl buluşmalarına, söyleşilerden mis kokulu el emeği atölyelerine, ritim ve müzik konserlerine kadar dopdolu bir programla tamamlandı.

Üç gün boyunca düzenlenen festivale ilçe protokolünün yanı sıra Türkiye'nin farklı noktalarından gelen konuklar katıldı. Festivalin ilk gününde Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda sahne alan sevilen sanatçı Suzan Kardeş, konserine İzmir Marşı ile başlayarak alanı dolduran katılımcılardan büyük alkış aldı. Enerjisi ve seslendirdiği eserlerle Didim halkına unutulmaz bir yaz akşamı yaşatan sanatçı, festival boyunca sürecek birlik ve beraberlik atmosferinin de ilk adımını attı.

Festivalin ikinci gününde Mavişehir Atatürk Kültür ve Yaşam Alanı'nda gerçekleştirilen "Aromaterapi ile Yoga" etkinliğiyle güne huzurlu bir başlangıç yapıldı. Ardından DİGEM'de düzenlenen 'Aromaterapik Lezzetler' açılış kokteyli ve söyleşi programıyla festival, doğa, bilim ve yerel üretimi buluşturan içerikleriyle devam etti. 'İklim Değişikliği, Habitat Floraya Etkileri ve Gıda Güvenliği' ile 'Yerel Gıda Üretimi İklim Krizine Yanıt Olabilir mi?' başlıklarının ele alındığı söyleşide Gıda Mühendisi ve Yazar Dr. Barış Onur Örs ile Doğa ve Kültür Araştırmacısı Sevim Şahin, iklim krizi, biyolojik çeşitlilik, sürdürülebilir tarım ve yerel üretimin geleceği üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Festivalin final coşkusu Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Fidanlığı'nda yaşandı. Fidanlığın doğal atmosferinde düzenlenen atölyelerde lavanta ve melisa mumu, lavanta kesesi ve seramik çalışmaları gerçekleştirildi. Didim Belediyesi Cumhuriyet Kadınları Ritim Grubu'nun sahne performansı ve Yerel Sanatçılar Konseri ise festivali büyük bir coşkuyla tamamladı.

Festivalin ardından değerlendirmelerde bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, festivallerin yalnızca eğlence odaklı organizasyonlar olmadığını, aynı zamanda kentlerin kültürünü, doğasını, üretimini ve bilimsel birikimini görünür kılan önemli buluşmalar olduğunu belirtti.

Başkan Gençay, "Bu festivalde sadece eğlenmedik; birlikte öğrendik, düşündük ve doğayla kurduğumuz bağı yeniden güçlendirdik. Didim'in kültürüyle, doğasıyla ve üretim gücüyle anılmasını istiyoruz. Festivaller, bir arada olmanın, paylaşmanın ve kentimizi birlikte keşfetmenin en güzel yollarından biridir" dedi. Didim Belediyesi olarak doğayı koruyan, yerel üreticiyi destekleyen, kültür ve sanatı yaşamın ayrılmaz bir parçası olarak gören sosyal ve özenli belediyecilik anlayışıyla çalışmaya devam edeceklerini belirten Başkan Hatice Gençay, festivale katkı sunan herkese, konuşmacılara, sanatçılara, basın mensuplarına ve festivale yoğun ilgi gösteren Didim halkına teşekkür etti. - AYDIN