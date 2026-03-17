Didim Belediyesi minikleri Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu - Son Dakika
Didim Belediyesi minikleri Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu

Didim Belediyesi minikleri Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu
17.03.2026 09:52  Güncelleme: 09:58
Didim Belediyesi'nde eğitim gören çocuklar, Hacivat ve Karagöz gölge oyunu etkinliği ile Türk kültürünü yakından tanıma fırsatı buldu. Etkinlikte minikler eğlenceli anlar yaşarken, Belediye Başkanı Hatice Gençay kültürel mirasın önemine vurgu yaptı.

Didim Belediyesi'ne bağlı Deniz Yıldızları Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören minik öğrenciler, Türk kültürünün önemli miraslarından biri olan Hacivat ve Karagöz gölge oyunu ile keyifli bir etkinlikte buluştu. Çocukların hem eğlenmesi hem de geleneksel kültürü yakından tanıması amacıyla düzenlenen etkinlikte minikler unutulmaz anlar yaşadı.

Renkli sahneleri ve eğlenceli diyaloglarıyla bilinen Hacivat ve Karagöz karakterleri, çocuklara kahkaha dolu anlar yaşatırken minik öğrenciler oyunu büyük bir ilgiyle izledi. Geleneksel gölge oyununun sahnelendiği etkinlikte çocuklar hem eğlendi hem de kültürel mirasın önemli bir parçasını yakından tanıma fırsatı buldu.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sadece akademik değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel açıdan da gelişimini çok önemsiyoruz. Geleneksel gölge oyunumuz Hacivat ve Karagöz, kültürümüzün en güzel miraslarından biridir. Miniklerimizin bu değerleri tanıyarak büyümesi bizler için büyük bir mutluluk. Didim Belediyesi olarak çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacak kültürel ve eğitici etkinlikleri sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim Belediyesi minikleri Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu - Son Dakika

SON DAKİKA: Didim Belediyesi minikleri Hacivat ve Karagöz ile buluşturdu - Son Dakika
