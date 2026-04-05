Kovela Limanı'nda duygu dolu tören

05.04.2026 21:54  Güncelleme: 21:56
Aydın'ın Didim ilçesinde, mübadele ile kente gelen vatandaşların anısına düzenlenen çiçek bırakma töreninde, geçmişte yaşanan zorluklar ve kültürel mirasın korunması vurgulandı. Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mübadele acısını ve barışın önemini dile getirdi.

Aydın'ın Didim ilçesinde 5 Nisan 1924 tarihinde mübadele ile kente gelen vatandaşların anısına Kovela Limanı'nda çiçek bırakma töreni düzenlendi.

Didim Rumeli Kültürünü Yaşatma ve Dayanışma Derneği öncülüğünde gerçekleştirilen törene; Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, Dernek Başkanı Yusuf Gökçe, ilçe protokolü, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mavişehir Mahallesi Sedef Koy Mevkii'nde deniz kıyısında gerçekleştirilen törende, müboadeleyle yerlerinden edilen insanların yaşadıkları zorluklar ve geride bıraktıkları yaşamlar anıldı. Katılımcılar, ortak hafızayı canlı tutmanın önemine dikkat çekti.

Törende konuşan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, mübadelenin yalnızca bir göç değil, aynı zamanda derin bir toplumsal kırılma olduğunu belirterek, "1923 yılında imzalanan mübadele anlaşmasıyla insanlar doğdukları toprakları ve kültürlerini geride bırakmak zorunda kaldı. Bugün Didim ve Ege Bölgesi, mübadele torunlarının yoğun olarak yaşadığı yerlerdendir. Bizler bu acıyı ve bu direnci çok iyi bilen insanlarız" dedi.

Kendi aile geçmişine de değinen Başkan Gençay, "Ben de bir mübadele torunuyum. Büyüklerimizin yaşadığı zorlukları onların anlatımlarıyla öğrendik. Hiçbir insanın yerinden edilmediği bir dünya istiyoruz. Bu nedenle Atatürk'ün 'Yurtta sulh, cihanda sulh' sözünü rehber edinmeliyiz" ifadelerini kullandı.

Didim'in barış kenti kimliğine dikkat çeken Gençay, "Barış adına daha fazla çalışmak ve daha çok söz söylemek zorundayız. Mübadeleyle buradan ayrılanların torunlarını sevgiyle kucaklıyoruz" dedi.

Program, katılımcıların denize çiçek bırakmasıyla sona erdi. Törende, geçmişte yaşanan acılar anılırken, kültürel mirasın korunmasının önemi bir kez daha vurgulandı. - AYDIN

Kaynak: İHA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
