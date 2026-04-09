Didim\'de fidanlar toprakla buluştu

Didim'de Orman Haftası kapsamında anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi. Didim Belediyesi'ne ait Efeler Mahallesi 1555 Sokak üzerindeki park alanında düzenlenen fidan dikim etkinliği, doğaya katkı sağlarken çocuklara çevre bilinci kazandırdı.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından temin edilen fidanlar, Valiler İlkokulu öğrencileri ile birlikte Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ın katılımıyla toprakla buluşturuldu. Etkinlikte öğrenciler, kendi elleriyle diktikleri fidanlarla doğaya katkı sağlamanın mutluluğunu yaşadı.

Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, etkinlikte yaptığı açıklamada "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla bağ kurması, çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesi bizim en büyük hedeflerimizden biri. Bugün burada birlikte diktiğimiz her fidan, sadece doğaya değil, çocuklarımızın bilinçli yarınlarına da katkı sağlayacak. Daha yeşil bir Didim için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerine yer verdi. - AYDIN