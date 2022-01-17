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Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı - Son Dakika

Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı

17.01.2022 17:03
Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı

Didim Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ekimine başlanan buğdaylar, büyümeye başladı.

Didim Belediyesi tarafından geçtiğimiz aylarda ekimine başlanan buğdaylar, büyümeye başladı.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile kent genelinde hizmetlerini sürdüren Didim Belediyesi, geçtiğimiz günlerde belediyeye ait kullanılmayan araziye buğday ve sebze ekimi için halkın kullanımına sundu. İlçede tarımsal kalkınmayı desteklemek amacı ile Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay'ın talimatı ile Didim Belediyesi'ne ait Balat Mahallesi'nde bulunan 100 dönümlük tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı.

Tarladaki çalışmalarını bizzat takip eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Balat Mahallesi'nde bulunan tarlamıza ekmiş olduğumuz buğdaylar büyümeye başladı. Belediye Personellerimiz tarafından gerçekleştirecek buğday hasadının ardından elde edeceğimiz unlarımızı Didim Belediyesi'nin patentli markası olan 'Didiyma' adı altından, vatandaşlara ücretsiz dağıtacağız. Bununla birlikte tarlamızın bir bölümüne ekmiş olduğumuz zerzevatları yaz başından itibaren halkımıza ücretsiz ulaştıracağız. Tüm imkanlarımızı halkımız için yararlı bir şekilde kullanmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı. - AYDIN

Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı
Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı
Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı

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Didim Belediyesi, Buğday, Balat, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Didim'de tarlaya ekilen buğdaylar büyümeye başladı - Son Dakika


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