Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu\'dan Belediye Ziyareti

Geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda güven tazeleyen Didim Turizm Derneği Başkanı Melih Koyuncu, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay'ı makamında ziyaret etti.

Didim Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleşen ziyarette, Didim'in turizmdeki mevcut durumu ve geleceğine dair karşılıklı fikir alışverişinde bulunuldu. Görüşmede, ilçenin turizm potansiyelini daha da ileriye taşımak için belediye ile sivil toplum kuruluşları arasındaki iş birliğinin önemine dikkat çekildi. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı Hatice Gençay, "Didim Turizm Derneği Başkanı Sayın Melih Koyuncu ve değerli yönetimini belediyemizde ağırlamaktan büyük memnuniyet duydum. Yeniden başkan seçilmesi dolayısıyla Sayın Koyuncu'yu ve yönetim kurulu üyelerini tebrik ediyorum. Didim'in turizmde hak ettiği noktaya ulaşması için ortak akılla, iş birliği ve dayanışmayla hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. - AYDIN