Digor'da kış mevsiminde karşılaşılabilecek olumsuzluklara yönelik alınacak tedbirler, Kaymakam Abdulkadir Zengin'in başkanlığında yapılan toplantıda görüşüldü.

Digor Kaymakamı Abdulkadir Zengin başkanlığında düzenlenen Kış Tedbirleri Toplantısı'nda, ilçede kış süresince etkili olabilecek yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava koşullarına karşı gerçekleştirilecek çalışmalar ele alındı.

Toplantıda başta kar yağışı sebebiyle ulaşımda oluşabilecek aksamaların önlenmesi olmak üzere, ilçe genelindeki yolların açık kalması, karla mücadele çalışmalarının etkili biçimde yürütülmesi ve buzlanmaya karşı alınacak önlemler değerlendirildi.

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin korunması amacıyla ilgili kurumların sorumlulukları ile hazırlıkları da toplantının gündeminde yer aldı. Acil durumlarda kurumlar arasında hızlı ve etkin koordinasyonun sağlanması, olumsuzluklara zamanında müdahale edilmesi, gerekli ekipman ve personelin hazır bulundurulması hususları değerlendirildi.

Kış mevsimi boyunca herhangi bir mağduriyetin yaşanmaması için ilgili kurumların gerekli hazırlıklarını tamamlaması ve çalışmalarını koordinasyon içinde sürdürmesi gerektiği vurgulandı.

Kurumlar arası iş birliğinin önemine dikkat çekilen ve kış şartlarına karşı alınacak tedbirlerin değerlendirildiği toplantı sona erdi.