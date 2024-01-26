 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Digor Kaymakamlığı Aile Destek Projesi ile Kadınlar ve Genç Kızlar Mesleki Yeterlilik Kazanacak - Son Dakika
Üye Girişi

Digor Kaymakamlığı Aile Destek Projesi ile Kadınlar ve Genç Kızlar Mesleki Yeterlilik Kazanacak

Digor Kaymakamlığı'nın hayata geçirdiği Aile Destek Projesi kapsamında, kadınlar ve genç kızlar mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkı sağlayacak. Proje ayrıca topluma uyum sağlamalarını ve toplumda bütünleşmelerini desteklemeyi amaçlıyor.

Digor Kaymakamlığı Aile Destek Projesi ile Kadınlar ve Genç Kızlar Mesleki Yeterlilik Kazanacak
26.01.2024 - 14:02,  Güncelleme: 14:06
Abone Ol

Digor Kaymakamlığı'nca hayata geçirilen Aile Destek Projesi çerçevesinde kadınlar ve genç kızlar, mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunacak.

Kars'ın Digor ilçesinde kaymakam Aile Destek Merkezi'nce hayata geçirilen proje çerçevesinde kadınlar ve genç kızlar mesleki yeterlilik kazanarak aile bütçelerine katkı sağlamak, topluma uyum sağlayarak toplumda bütünleşmelerine yardımcı olmak amaçlanıyor.

Ayrıca kadınlar ve genç kızlar, sosyal ve kültürel gelişmelerini devam ettiren, kazandığı mesleki yeterlilik sayesinde özgüven sahibi olan, sağlıklı aile standartlarına ulaşması sağlanarak, toplum ile barışık bireyler olması planlanıyor.

Digor Aile Destek Merkezi'nde açılanacak olan El sanatları, örgü, nakış, tasarım, pasta yapımı sunumu, aşçı yardımcılığı kursu, hasır sepet örücülüğü

Saç bakımı ve yapımı, Kuran-ı Kerim kursu, koruyucu ve önleyici eğitimler alarak hem meslek sahibi olacaklar, hem de boş zamanlarını değerlendirecekler.

Digor Aile Destek Merkezi kayıt yaptırmak isteyenlerin Digor Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı'na şahsen yapılacak. Gelir düzeyi G sıfır olanlar, (Yeşil kartlı) 18.55 yaş arası genç kızlar ve kadınlar katılabilecek. Kurs malzemeleri ise merkez tarafından karşılanacak. - KARS

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Digor, Kars, Kadın, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Digor Kaymakamlığı Aile Destek Projesi ile Kadınlar ve Genç Kızlar Mesleki Yeterlilik Kazanacak - Son Dakika


15:26
İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18
Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52
Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47
Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26
Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22
Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:10
Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:09
ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu

Son Dakika
15:26 İsrail'in Gazze'deki tarihi ve arkeolojik sit alanlarına bombardımanı
15:18 Lahey'de tarihi karar! İsrail, soykırımdan yargılanacak
14:52 Ajda Pekkan'ın yüzündeki değişim görenleri şaşırttı
14:47 Ancelotti'ye tepkisi kriz çıkartan Arda Güler için Florentino Perez son kararı verdi
14:26 Murat Kurum'un 2 buçuk saatlik konuşmasını nasıl buldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ilk yorum
14:22 Sivas'ta cenaze yakınlarını taşıyan otobüs devrildi
14:09 ABD'li ünlü manken Masuimi Max evine ölü bulundu
14:10 Köprüleri atan açıklamaya CHP'den sert yanıt! Muharrem İnce'nin tüm taleplerini tek tek paylaştılar
14:06 Camide İmamoğlu'na şok tepki: Neden seçimden seçime geliyorsun?
14:02 Murat Kurum, Kanal İstanbul'u neden es geçti? Yakın çevresinden açıklama var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.01.2024 15:49:13. #1.13#
SON DAKİKA: Digor Kaymakamlığı Aile Destek Projesi ile Kadınlar ve Genç Kızlar Mesleki Yeterlilik Kazanacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement