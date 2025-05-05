Dijital Oyunlar Fiziksel Oyuncakları Destekliyor

Eskişehir'de oyuncak sektöründe faaliyet gösteren Yahya Kaya, dijital oyunların fiziksel oyuncak sektörünü olumsuz etkilemediğini, aksine birbirini desteklediğini belirtti.

Hamamyolu'nda oyuncakçı olan Yahya Kaya, son dönemde çocukların dijital oyunlara ilgisinin arttığını, ancak bunun fiziksel oyuncak talebini azaltmadığını ifade etti. Kaya, sanal oyunların oyuncak sektörüne katkı sağladığını vurgulayarak, "Örneğin, sanal alemde ortaya çıkan oyuncaklar, gerçek dünyada da fiziksel oyuncaklara yansıyor. Animasyon ve çocuk filmleri figürlerin de talebi arttırıyor, sektör bu bağlantılar sayesinde canlı kalıyor" dedi.

"Sanal oyunların olumsuz bir etkisi yok aksine birbirlerini tamamlıyorlar"

Dijital oyunların son zamanlarda çocuklar tarafından daha çok ilgi odağı olması hakkında Yahya Kaya,"Son zamanlarda çocukların dijital oyunlara daha fazla ilgi gösteriyor olsa bile bu ilgi, normal fiziksel oyuncaklardan bir şey eksiltmiyor aslında. Fiziksel oyuncak sektörü bu durumdan olumsuz etkilenmiyor, hatta birbirini destekliyor diyebiliriz. Örneğin, yeni bir oyun karakteri çıktığı zaman, aynı karakterin fiziksel olarak figürü de çıkıyor. Yani sanal alemde ortaya çıkan oyuncaklar, gerçek dünyada da fiziksel oyuncaklara yansıyor. Aslında sanal oyunların oyuncak sektörü üzerinde çok büyük bir olumsuz etkisi yok, tam tersine birbirlerini tamamlıyorlar" şeklinde konuştu.

"Eskiden oyuncaklar daha özgündü"

Kaya, eskiye göre oyuncakların daha figür ve koleksiyonluk olduğunu belirterek, "Oyuncak taleplerinde bir azalma görmüyoruz. Hatta tam tersine, artış bile var. Bunun nedeni sektörün bağlantılı olması; mesela bir film çıkıyorsa onun figürü üretiliyor. Çizgi film veya oyunlar yayınlandıktan sonra çocuklar izlediklerini oyuncağa dönüştürmek istiyor, bu da talebi artırıyor. Oyuncak sektörü bu açıdan oldukça canlı diyebiliriz. Eskiden oyuncaklar daha özgün ve basitken, örneğin tahta oyuncaklar, kılıçlar ya da peluş ayıcıklar ön plandayken, şimdi çizgi filmlerin ve oyunların etkisiyle daha çok markaya dayalı figürler ve koleksiyon ürünleri popüler oldu" dedi.

"50 liradan 2 bin liraya kadar çıkıyor"

Son olarak esnaf Yahya Kaya oyuncak fiyatlarının markaya ve kaliteye göre değişkenlik gösterdiğini belirterek, "Fiyatlara gelince, normal bir figür 200 liradan başlıyor, toplar gibi daha uygun oyuncaklar ise 50 liradan itibaren satılıyor. Figürlerin fiyat bandı genellikle 200 lira ile 1000 lira arasında değişiyor, hatta orijinal figürler 2000 liraya kadar çıkabiliyor. Daha uygun figürleri ise 100-150 lira civarında seyrediyor. Bu fiyatlar ürünün markasına ve detayına göre değişiyor" diye konuştu. - ESKİŞEHİR