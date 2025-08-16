Dijital Sessizlikte Aile Kampı Başladı - Son Dakika
Yerel

16.08.2025 13:07  Güncelleme: 13:09
Afyonkarahisar'da başlayan 'Dijital Sessizlikte Aile Kampı', katılımcılara dijital cihazlardan uzak ve kuşaklar arası iletişimi güçlendiren özel bir deneyim sunuyor.

2025 yılının 'Aile Yılı' ilan edilmesi dolayısıyla Afyonkarahisar Belediyesi, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı pekiştirmeye yönelik projelerine hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede, Afyon Motor Sporları Merkezi'nde Aile Kampı düzenlendi. Kamp, aile bireylerini doğa, eğlence ve dayanışma dolu bir atmosferde bir araya getirdi. 15 Ağustos Cuma günü başlayan ve 3 gün sürecek olan kampın katılımcılara dijital cihazlardan uzak, kuşaklar arası iletişimi güçlendiren özel bir deneyim sunduğu belirtildi.

Her yaştan bireye hitap eden dopdolu bir programın aileleri bekliyor

Çadırların kurulmasıyla başlayan etkinliklerde, aileler hem keyifli bir hafta sonuna adım attı hem de unutulmaz hatıralar biriktirmeye başladı. Kampın ilk akşamında çocuklara pamuk şeker ikramı yapıldı. Ardından, mısır ve limonata eşliğinde açık havada animasyon film gösterimi gerçekleştirildi. Hafta sonu boyunca ise oyun alanları, doğa aktiviteleri ve sinema gösterimleriyle her yaştan bireye hitap eden dopdolu bir programın aileleri beklediği ifade edildi.

Kampa katılım ücretleri Mehmetçik Vakfı'na bağışlandı

Afyonkarahisar Belediyesi'nin sosyal belediyecilik anlayışıyla hayata geçirdiği bu özel organizasyon, aynı zamanda anlamlı bir dayanışmaya da vesile oldu. Kampa katılım ücretleri, Mehmetçik Vakfı'na bağış olarak aktarıldı. Böylece katılımcılar, hem keyifli bir kamp deneyimi yaşarken hem de şehitlerimizin emanetlerine destek olmanın gururunu paylaştı. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

Etkinlik, Yerel, Son Dakika

12:49
