Dilovası Belediye Başkanı Özel Bireyler ve Aileleriyle Piknikte Buluştu

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Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, özel bireyler ve aileliler ile düzenlenen geleneksel piknikte bir araya geldi.

Dilovası Engelli ve Engelli Aileleri Derneği tarafından organize edilen piknik, Tepecik Mesire alanında yapıldı. Etkinliğe Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu da katıldı. Ömeroğlu, "Özel gereksinimli vatandaşlarımız ve aileleri bizim için çok kıymetli. Onların hayatlarını kolaylaştırmak, sosyal hayatlarını zenginleştirmek için elimizden gelen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz. Bugün burada onlarla bir araya gelmek ve güzel vakit geçirmek bizler için de büyük bir mutluluk kaynağı" dedi.

Dernek Başkanı Samet Elden ise kendilerine gösterdiği ilgiden ve etkinliğe katılımından duydukları memnuniyeti ifade ederek, "Bu tür etkinlikler, hem çocuklarımız hem de bizler için moral kaynağı oluyor. Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

Etkinlik kapsamında, çocuklar ve aileler için çeşitli oyunlar, spor aktiviteleri ve eğlenceli atölyeler düzenlendi. Sunulan ikramlar ve müzik dinletisiyle keyifli anlar yaşandı. - KOCAELİ