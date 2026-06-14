Vatandaş sordu, Ramazan Ömeroğlu cevapladı

Dilovası Belediye Başkanı Ramazan Ömeroğlu, "Vatandaş Soruyor, Başkan Cevaplıyor" programı kapsamında Köseler Mahallesi TOKİ Konutları'nda vatandaşlarla bir araya geldi.

Toplantıya AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Köseler Mahallesi Muhtarı Önder Durmaz, belediye meclis üyeleri ve teşkilat mensupları da katıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ramazan Ömeroğlu, vatandaşlarla kurulan güçlü iletişimin belediyecilik anlayışlarının temelini oluşturduğunu belirterek, "Bizler ilçemizi vatandaşlarımızla birlikte yönetiyoruz. Halk Meclisi toplantılarımız, sadece taleplerin dinlendiği programlar değil, aynı zamanda hizmetlerimize yön veren önemli istişare zeminleridir. Hemşerilerimizin görüşleri, önerileri ve eleştirileri bizim için son derece kıymetlidir. Çünkü en doğru hizmet, vatandaşın beklentilerini dinleyerek yapılan hizmettir" dedi.

"Her vatandaşımızın talebine kulak vermek bizim önceliğimizdir"

Sorunları yerinde tespit ederek daha hızlı çözümler ürettiklerini ifade eden Ömeroğlu, "Makamda oturarak değil, mahallelerimizde vatandaşlarımızla bir araya gelerek ilçemizin ihtiyaçlarını daha net görüyoruz. Her mahallemizin sesi olmak, her vatandaşımızın talebine kulak vermek bizim önceliğimizdir. Ortak akıl ve istişare kültürüyle Dilovası'nı daha yaşanabilir bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu. - KOCAELİ