Üye Girişi
Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi - Son Dakika

Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi

02.02.2022 13:48
Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi

Dilovası Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde meclis üyelerinin tam katılımı ile gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi şubat ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde meclis üyelerinin tam katılımı ile gerçekleşti. Başkan Hamza Şayir, 112 vatandaşın yaşadığı tapu sıkıntısıyla ilgili olumlu gelişmeler olduğunun müjdesini verdi.

Dilovası Belediyesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı, Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantı, meclis üyelerinin tam katılımıyla yapıldı. Başkan Hamza Şayir sözlerine, "Geçtiğimiz haftalarda bölgemizde olduğu gibi ilçemizde de yağan kar nedeniyle yoğun bir mesai yaşadık. Arkadaşlarımız, ilçemizdeki tüm ulaşımın açık kalabilmesi için 24 saat çalıştılar. Allah'a şükür hiçbir sıkıntı yaşamadık. Özellikle, bu kar yağışında dışarıda yoğun ve özverili bir şekilde çalışan tüm mesai arkadaşlarıma ve mahalle muhtarlarımıza teşekkür ediyorum" şeklinde devam etti.

"İnşallah, 112 vatandaşımızın sorununu en kısa sürede çözeceğiz"

Ankara'da görüşmeler yaptıklarını söyleyen Başkan Şayir, "Diliskelesi mahallemizde yaklaşık 40 bin metrekarelik alan üzerinde 112 vatandaşımızın yaşadığı tapu sorununun çözümü için geçtiğimiz hafta Ankara'da birtakım görüşmeler yaptık. Bu alanların hazineden belediyeye, ardından da vatandaşımıza tahsisi noktasında çalışmamız başladı. İnşallah, 112 vatandaşımızın sorununu en kısa sürede çözeceğiz. Hastane bağlantı yolumuzla ilgili çalışmamız başladı. Yıllardır bir hayal olan hastane bağlantı yolumuz inşallah 2023 yılında tamamlanmış olacak ve ilçemizdeki büyük ulaşım sorunu çözülecek" ifadelerini kullandı.

"Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe minibüs sözü aldık"

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüşüldüğünü ifade eden Şayir, "Dilovası Devlet Hastanemizin değişen statüsü ile 50 yataklı hastaneye dönüşmesi için de çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan hibe minibüs sözü aldık. İnşallah yakın zamanda minibüsümüzü ilçemize getirmiş olacağız. Geçtiğimiz ay çalışma arkadaşlarımızın yüzünü güldürmeye çalıştık. Yaptığımız sözleşme ile elimizden gelenin en iyisini vermeye çalışarak mesai arkadaşlarımızın zam oranını belirledik. Gönül isterdi ki, daha yüksek oranda zam verebilseydik. Onların daha iyi oranlara layık olduğunu düşünüyorum, ancak şu anki koşullar içerisinde olabilecek en iyi zam oranı ile sözleşmemizi mutlu bir şekilde noktaladık" diyerek sözlerini sonlandırdı. - KOCAELİ

Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi
Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi
Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi
Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi

YORUMLAR
500

Hamza Şayir, Mevla, kar, 112, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:48 Son dakika: Bakan Soylu paylaştığı fotoğraflarda Yunan birliklerinin geri ittiği 12 göçmen donarak öldü
13:44 Dolandırıcıların yeni hedefi sokakta yaşayanlar! 18 milyon borçla camiye sığınanlar var
13:34 İlk iş günüydü, yola çıktıktan hemen sonra kepçenin altında kalarak can verdi! Acil tıp teknisyeninin acı sonu
13:34 Beşiktaş'a transfer olan Gedson Fernandes hakkında Burak Elmas'tan dikkat çeken yorum: İsteseydik alırdık
13:30 El Türki'den itiraf: IŞİD'in suikast listesinde Acun Ilıcalı, Ekrem İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu vardı
13:13 Son Dakika: Galatasaray Başkanı Burak Elmas, taraftarı havalara uçuracak müjdeyi verdi! Eric Pulgar resmen Galatasaray'da
13:09 Şarkıcı Tarkan, koronavirüse yakalandı: İyi ki aşılıyım!
13:06 İstanbul'daki gizemli kazının sebebi ortaya çıktı: Kayıp M.K.
13:05 Dördüncü kattan düşmeden önceki son anlar! Kübra Ece'nin son görüntüsü ortaya çıktı
13:04 Rizespor, Beşiktaş'tan kiraladığı Gedson Fernandes'i almak için Portekiz'e gitti
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.02.2022 13:58:16. #1.13#
SON DAKİKA: Dilovası Belediyesi meclisinde tapu müjdesi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement