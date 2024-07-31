Dilovası Hastane Yolu Viyadük Projesi'nde Kiriş Montajı Tamamlandı - Son Dakika
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Dilovası Hastane Yolu Viyadük Projesi'nde Kiriş Montajı Tamamlandı

Dilovası Hastane Yolu Viyadük Projesi\'nde Kiriş Montajı Tamamlandı

Dilovası ilçe merkezi ile köyler arasındaki ulaşımı kolaylaştıracak olan viyadük köprüde 60 kirişin montajı tamamlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği proje kapsamında köprü haricindeki yollarda da çalışmalar tamamlandı.

31.07.2024 11:26  Güncelleme: 11:27
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Dilovası ilçe merkezi ile köylerden Devlet Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak olan viyadük köprüde 60 kirişin montajı tamamlandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Dilovası'nda hayata geçireceği "Dilovası Hastane Yolu Viyadük Projesi"nin en önemli kısımlarından biri olan kiriş montajı tamamlandı. 60 öngerilmeli kirişin montajını tamamlayan yüklenici firma, döşeme betonunu döktüğü köprüde şuan asfalt serimi gerçekleştiriyor. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'nın idaresinde yapımı devam eden projede ilerleme oranı yüzde 90 seviyesine geldi.

Yüzde 90 oranında tamamlanan proje kapsamında köprü haricindeki yollarda granüler alt temel, PMT serimi ve hastane önüne binder asfalt serimi tamamlandı. Dilovası hastane bağlantı yolu için vadi üzerinden 212 metre uzunluğunda 6 açıklıklı köprü, İstiklal Caddesi'nden başlayacak 935 metrelik 1x1 yol ile geçilecek. Projede 7 bin 235 metreküp beton, bin 230 metreküp öngerilmeli kiriş ve bin 412 ton nervüllü demir kullanıldı. 3 bin 400 ton PMT, bin 550 metreküp granüler alttemel, bin 650 ton binder ve bin 405 ton aşınma asfalt seriminin gerçekleşeceği proje için ayrıca 2 bin 800 metrekare parke, bin 450 metre bordür, 275 metre taş duvar, yağmur suyu hatları, tretuvar ve parke işleri yapılıyor. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Dilovası Hastane Yolu Viyadük Projesi'nde Kiriş Montajı Tamamlandı - Son Dakika
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