Dilovası\'ndaki katlı otopark belediye hizmet binasına dönüştürülüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde daha önce inşa edilen katlı otoparkın, Dilovası Belediyesi hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yapının fonksiyon değişikliği için imalatlara geçildi. Proje kapsamında binanın zemin ve birinci bodrum katındaki mevcut asfalt tabakanın kazı işlemleri gerçekleştirildi. Zemin şap çalışmalarının ardından ekiplerin, bina içerisinde çelik konstrüksiyon tavan ve duvar imalatlarına başlayacağı bildirildi.

Dış cephe kaplaması da yenilenecek olan binanın tamamlanmasıyla, Dilovası Belediyesi'nin farklı noktalardaki birimlerinin tek çatı altında toplanacağı kaydedildi. - KOCAELİ