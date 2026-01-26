Dilovası'ndaki katlı otopark belediye hizmet binasına dönüştürülüyor - Son Dakika
Yerel

Dilovası'ndaki katlı otopark belediye hizmet binasına dönüştürülüyor

Dilovası\'ndaki katlı otopark belediye hizmet binasına dönüştürülüyor
26.01.2026 11:14  Güncelleme: 11:16
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesindeki katlı otoparkı, hizmet binasına dönüştürmek için çalışmalara başladı. Proje kapsamında mevcut yapının kazı işlemleri ve imalat süreçleri sürdürülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Dilovası ilçesinde daha önce inşa edilen katlı otoparkın, Dilovası Belediyesi hizmet binasına dönüştürülmesi için çalışma başlattı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 4 bin 400 metrekare kapalı alana sahip yapının fonksiyon değişikliği için imalatlara geçildi. Proje kapsamında binanın zemin ve birinci bodrum katındaki mevcut asfalt tabakanın kazı işlemleri gerçekleştirildi. Zemin şap çalışmalarının ardından ekiplerin, bina içerisinde çelik konstrüksiyon tavan ve duvar imalatlarına başlayacağı bildirildi.

Dış cephe kaplaması da yenilenecek olan binanın tamamlanmasıyla, Dilovası Belediyesi'nin farklı noktalardaki birimlerinin tek çatı altında toplanacağı kaydedildi. - KOCAELİ

Son Dakika Yerel Dilovası'ndaki katlı otopark belediye hizmet binasına dönüştürülüyor

