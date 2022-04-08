Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği - Son Dakika
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Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği

08.04.2022 11:31
Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği

Dilovası'nda geleneksel hale gelen ilçedeki tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı bu yıl da devam edecek.

Dilovası'nda geleneksel hale gelen ilçedeki tüm hanelere Ramazan kumanyası dağıtımı bu yıl da devam edecek.

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir'in Ramazan ayında başlattığı ilçedeki tüm hanelere Ramazan kumanyası yardımı bu yılda devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde ihalesi yapılan 16 bin Ramazan Kumanyası belediyeye getirilirken, yapılan çalışmaların ve kurulacak ekibin ardından dağıtımına önümüzdeki günlerde başlanılacak. Belediye personeli tarafından dağıtılacak 16 bin Ramazan kumanyası için yaklaşık 50 kişilik ekip kuruldu.

Paylaşmanın önemine değinen Başkan Şayir, "Mübarek Ramazan ayının manevi iklimini halkımızla yaşayarak kentimizin dayanışmasına bir nebze de olsa katkı sunmaya ve halkımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Göreve geldiğimiz günden bu yana eşit hizmet anlayışı ile halkımızın yanında onların gönüllerinde olmak için çalışıyoruz. Başlattığımız Ramazan geleneğimizle de görüyoruz ki biz paylaştıkça yükseliyoruz. Milli birlik ve beraberliğimizin zirveye çıktığı bu mübarek ayda Rabbimizin de desteğiyle gelenek haline getirdiğimiz tüm hanelere Ramazan kumanyasını bu yılda dağıtmaya devam ediyoruz. Dilovası Belediyesi olarak bundan önce olduğu gibi bundan sonra da her zaman vatandaşlarımız ile birlikteyiz" dedi. - KOCAELİ

Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği
Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği
Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği

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Hamza Şayir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği - Son Dakika


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