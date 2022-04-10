Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası - Son Dakika
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Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası

10.04.2022 11:07
Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası

Dilovası Belediyesi tarafından vatandaşlara Ramazan kumanyası dağıtılıyor.

Dilovası Belediyesi tarafından vatandaşlara Ramazan kumanyası dağıtılıyor.

Ramazan ayında, önceki yıllarda olduğu gibi bu yıl da ilçede hiçbir hane atlanmadan, ayrım yapılmadan 16 bin eve belediye ekipleri tarafından gıda maddelerinden oluşan Ramazan kumanyaları ulaştırılıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, "Göreve geldiğimiz ilk gün tüm vatandaşları bir ailenin ferdi olarak gördüğümüzü ve omuz omuza gerçekleştireceğimizi ifade etmiştik. O günden bugüne birlik ve beraberlik içerisinde en güzel çalışmaları gerçekleştirmenin gayretindeyiz. Özellikle şeffaf, adaletli, kaynaşma ve dayanışmayı, tek yürek olabilmeyi en üst seviyeye yükselten hizmetlere imza attık. İlçemizin fiziksel manada büyümesi ve gelişmesi için önemli projeleri art arda gerçekleştirirken, sosyal ve kültürel gelişimi de hep önceledik. Bu adımlarımız Dilovamız'da her geçen gün gelişerek ve büyüyerek devam ediyor. Artık geleneksel hale getirdiğimiz, hiçbir ayrım yapmadan, istisnasız, 16 bin hanemizin her birine ulaştırdığımız Ramazan kumanya dağıtımımızda bunlardan birisi. Dilovamız'daki tüm hanelerimize dağıtımlarımız başladı. Ekiplerimiz, en kısa sürede tüm ailelerimize ulaşmış olacak" dedi. - KOCAELİ

Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası
Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası

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Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği Dilovası'nda tüm hanelere gıda desteği

Hamza Şayir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Dilovası'nda vatandaşlara Ramazan kumanyası - Son Dakika


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