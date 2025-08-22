Dinar\'da Halk Günü Toplantısı

Afyonkarahisar Dinar ilçesi Kaymakamı Hasan Uğuz, vatandaşlarla bir araya gelerek "Halk Günü" toplantısı düzenledi.

Tatarlı Beldesi'nde düzenlenen toplantıda vatandaşların taleplerini ve ihtiyaçları dinlenerek çözüm önerileri değerlendirildi. Kaymakam Uğuz, devletin kapılarının her zaman millete açık olduğunu vurgulayarak, vatandaşlarımızla birebir iletişimin önemine dikkat çekti. Halkın dile getirdiği sorunların çözümü için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışılacağını ifade etti. - AFYONKARAHİSAR