Dinar\'da Kornişon Salatalık Hasadı Başladı

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde merkeze bağlı olan köylerde turşu yapımında kullanılmak üzere ekilen kornişon salatalıkları toplama sezon başladı.

Yaz mevsimi ile birlikte Dinar ilçesinin toprakları ürün vermeye devam ediyor. Yelalan Mahallesi'nde tarlalarda sabahın erken saatlerinden itibaren hummalı bir çalışma başladı. Toplanan kornişon salatalıklar küçük, sert ve turşuluk yapısı ile bilinirken, bir yandan da kasalara doldurularak pazarlara ve ev mutfaklarına gönderildi. Elde edilen ürünlerin hem iç pazarda hem de ev tüketiminde değerlendirilmesi yerel ekonomiye katkı sağlıyor. - ESKİŞEHİR