Dinar\'da Market Denetimleri: Raflar ve Kasa Fiyatları Kontrol Edildi

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde faaliyet gösteren tüm marketlere yönelik zabıta ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi.

Dinar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, raflardaki ürünlerin son kullanma tarihleri tek tek kontrol edildi. Tüketici sağlığını riske atabilecek tarihi geçmiş ürünlerin tespiti halinde yasal işlem başlatıldı. Bunun yanı sıra kasa kontrolleri de gerçekleştirilerek, raf fiyatı ile kasa fiyatı arasındaki olası farklar denetlendi. Zabıta ekipleri tarafından vatandaşların sağlıklı, güvenli ve doğru fiyatlandırılmış ürünlere ulaşabilmesi için yapılan bu denetimlerin düzenli aralıklarla devam edeceği belirtildi. - AFYONKARAHİSAR