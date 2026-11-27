Afyonkarahisar Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi yöneticileri okulun bölümlerini ve eğitim sistemi hakkında Kaymakam Mehmet Naim Akgül'e bilgilendirmede bulundu.

Dinar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Gültekin Koçer, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Fahrettin Aygündüz ile okulun mobilya alanı öğretmen ve öğrencileri, Dinar Kaymakamı Mehmet Naim Akgül'e ziyarette bulundu.

Kaymakamlık makamında gerçekleşen ziyarette, okulda eğitim verilen bölümler tanıtılarak atölyelerde yürütülen üretim ve eğitim çalışmaları hakkında Kaymakam Akgül'e detaylı bilgi verildi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden Kaymakam Akgül, mesleki eğitimin önemine değinerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.