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Direğe çarpan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

GAZİANTEP - Gaziantep'te motosikletiyle direğe çarparak ağır yaralanan sürücü kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde Şehitkamil ilçesine bağlı Dülükbaba otoban girişinde meydana geldi. İddiaya göre, motosikleti ile seyir halinde olan 35 yaşındaki Cafer Mayda, yağış nedeniyle kayan motosikletinin direksiyon hakimiyetini kaybederek direğe çarptı.

"Ağır yaralandı, hastanede hayatını kaybetti"

Meydana gelen feci kaza sonrası motosiklet sürücüsü 35 yaşındaki Mayda, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan 35 yaşındaki Cafer Mayda akşam saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Mayda'nın cenazesi Adli Tıp'taki otopsi işlemlerinin ardından ailelerine teslim edildi.