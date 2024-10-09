Discord'a Erişim Engeli Getirildi - Son Dakika
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Discord'a Erişim Engeli Getirildi

Discord\'a Erişim Engeli Getirildi

Bakan Uraloğlu, Discord'un bilgi paylaşmadığı için erişim engeli getirildiğini açıkladı.

09.10.2024 13:19
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. Burada bütün toplum kesimleri ile hareket etmemiz gerekiyor, başta aileler olmak üzere. Discord kendi bilgilerini, IP adresleri, içerikleri bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TBMM'de gerçekleştirilecek olan AK Parti Grup toplantısı öncesi öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Telefon ve internet faturalarına yönelik açıklama yapan Uraloğlu, Discord'a getirilen erişim engeli hakkında da konuşarak Discord'un bilgi paylaşımı yapmadığı için erişim engelinin getirildiğini söyledi.

"Bizim burada düzenleyici bir yetkimiz yok"

Son günlerde telekomünikasyon firmalarının oluşturduğu kampanyaların fiyat açısından yüksek olduğuna yönelik çıkan tartışmalar hakkında konuşan Uraloğlu, "Tamamıyla serbest piyasa, 1-2 yıllık aboneliklerin yenilenmesiyle ortaya çıkan durum bu. Bizim burada düzenleyici bir yetkimiz yok. Vatandaşlarımız belli bir kampanyada üye oldukları paketi bugün çok daha üzerinde bir paketle karşı karşıya kalabiliyorlar. O anlamda da belli kampanyalar düzenlenmeye başlandı. Buradaki düzenleme enflasyona, TEFE, TÜFE'ye göre alınmış olan kararlardır diye bir tespitimiz var. Burada bir müdahalemiz söz konusu değil" ifadelerini kullandı.

"Discord kendi bilgilerini, IP adresleri, içerikleri bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik"

İletişim uygulaması olan Discord'a getirilen erişim engeli ile ilgili konuşan Uraloğlu, "Şu birkaç gündür yaşadığımız olaylara olmamış olsa, Discord'a erişim engeli getirdiğimiz için 'yasakçı zihniyet' olarak itham edilecektik. Bugün bu olaylar oldu herkes kapatılmasını istiyor. Burada bütün toplum kesimleri ile hareket etmemiz gerekiyor, başta aileler olmak üzere. Bizim giremediğimiz mecrada ne olduğunu bilemiyoruz. Discord kendi bilgilerini, IP adresleri, içerikleri bizim güvenlik birimlerimizle paylaşmayı reddettiği için biz de zorunlu olarak erişime engel getirdik" diye konuştu. - ANKARA

Kaynak: İHA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, Teknoloji, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Hukuk, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Discord'a Erişim Engeli Getirildi - Son Dakika

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