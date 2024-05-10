Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Bakanlık, Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerini iletti.

10.05.2024 18:47
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Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye masajı yayımladı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Brezilya'da meydana gelen aşırı yağışlar ve sel felaketinden ötürü yaşanan can kayıpları ve ortaya çıkan ağır hasar nedeniyle derin üzüntü duyuyoruz. Brezilya Hükümeti ve halkı ile hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Dışişleri Bakanlığı, Brezilya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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