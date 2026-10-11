Dışişleri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısını hukuk ihlali olarak kınadı - Son Dakika
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Dışişleri, Riyad'daki Kral Halid Havalimanı saldırısını hukuk ihlali olarak kınadı

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Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na yeniden düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınadı. Açıklamada sivil altyapı ve sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuku ihlal ettiği belirtildi, ölenlere rahmet ve yaralılara şifa dilendi.

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'na düzenlediği saldırıyı en güçlü şekilde kınayarak, "Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı, Husilerin Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bulunan Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nı yeniden hedef almasına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı'nın Husiler tarafından bir kere daha hedef alınmasını en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyor; Suudi Arabistan halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

"Saldırılar uluslararası hukuku açık biçimde ihlal etmektedir"

Sivil altyapı ve sivillerin hedef alınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu vurgulanan açıklamada, "Sivil altyapıyı ve masum sivilleri kasten hedef alan bu saldırılar, uluslararası hukuku ve uluslararası insancıl hukuk ilkelerini açık biçimde ihlal etmektedir. Bölgesel güvenlik ve istikrara tehdit oluşturan, uluslararası toplumun barışın tesisi yönündeki ortak çabalarına zarar veren eylemlerin derhal sona erdirilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Türkiye olarak, Suudi Arabistan'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteğimizi yineliyoruz" denildi.

Kaynak: İHA
Dışişleri BakanlığıDış PolitikaPolitikaGüvenlikHukukRiyadDünyaYerelSon Dakika

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