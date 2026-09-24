DİSK sendikaları Panelsan direnişçilerine destek verdi, eylem 53'üncü gününde sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

DİSK sendikaları Panelsan direnişçilerine destek verdi, eylem 53'üncü gününde sürüyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
DİSK sendikaları Panelsan direnişçilerine destek verdi, eylem 53\'üncü gününde sürüyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Panelsan'da Birleşik Metal-İş'e üye olduktan sonra işten çıkarıldığı belirtilen 2 işçi için başlatılan direniş 53'üncü gününe girdi. DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri, Polatlı'daki fabrika önünde direnişçileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Haber: Gökdeniz CAN

(ANKARA) - Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ önünde başlatılan işçi direnişi 53'üncü gününe girdi. DİSK'e bağlı sendikaların temsilcileri, direnişteki işçileri ziyaret ederek dayanışma mesajı verdi.

Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren Panelsan Çatı Cephe Sistemleri Sanayi ve Ticaret AŞ'de çalışan işçilerin Birleşik Metal-İş Sendikası'na üye olmasının ardından 2 işçinin işten çıkarıldığı belirtilirken, fabrika önünde başlatılan direniş 53'üncü gününde sürüyor.

Birleşik Metal-İş Sendikası öncülüğünde sürdürülen direnişe DİSK'e bağlı sendikalardan dayanışma ziyareti gerçekleştirildi.

DİSK Nakliyat-İş Sendikası Ankara Şube Başkanı Aydın Kaplan, "DİSK'e bağlı Nakliyat-İş Sendikası olarak, Eskişehir Anadolu Şube olarak da yine kardeş sendikalarımızdan DİSK'e bağlı Sosyal-İş Sendikamızla beraber direnişin 53'üncü gününde burada direnişçi arkadaşlarımızı ziyarete geldik. Hem genel merkez yönetimlerimizin hem de şube yönetimlerimizin selamlarını ve dayanışma dileklerini getirdik" dedi.

Türkiye'de başta Anayasa olmak üzere yasaların sendikal örgütlenmeyi güvence altına aldığını belirten Kaplan, işverenlerin çeşitli müdahalelerle sendikal örgütlenmeleri engellemeye çalıştığını savundu. Panelsan'da Birleşik Metal-İş Sendikası'nın yasanın aradığı çoğunluğu sağladığını ve Bakanlığa başvurduğunu ifade eden Kaplan, Bakanlıktan sendikaya çoğunluk tespiti verildiğini söyledi.

Kaplan, "Ancak işveren bu süreçte sendikal örgütlenmeden haberdar olduktan sonra çeşitli ayak oyunlarıyla sendikal örgütlenmeyi engellemeye ve kırmaya çalışmıştır. İki tane işçi arkadaşımızı işten atmıştır ve 53 gündür de burada, başta işten atılan arkadaşlarımız olmak üzere, şube yönetimimiz, Birleşik Metal-İş Sendikamız haklı olarak burada bir direniş yürütmektedir" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
EkonomiGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Babasının 1956’da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi Babasının 1956'da kiraladığı evde 70 yıl yaşadı! Kirasına yüzde 250 zam gelince tahliye edildi
Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular Bankaya girmek için deldiler, başaramayınca Türk kuaförü soydular
Hakkari Yüksekova’daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor Hakkari Yüksekova'daki 220 haneli Doğanlı köyü simetrik yerleşimiyle dikkat çekiyor
Mersin Erdemli’de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti Mersin Erdemli'de akaryakıt tankerinin çarptığı Pakize Aksay hayatını kaybetti
Kastamonu’da yangın faciası 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi Kastamonu’da yangın faciası! 11 ev küle döndü, köy havadan böyle görüntülendi
Yüreğir’de bisikletliyi yere seren kaza kamerada Otobüs şoförü hiç durmadı Yüreğir'de bisikletliyi yere seren kaza kamerada! Otobüs şoförü hiç durmadı
16:03
Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Mehmet Şimşek hakkındaki iddialara yanıt
15:52
Barcelona’dan gözdağı gibi antrenman Tempo bir an olsun düşmedi
Barcelona'dan gözdağı gibi antrenman! Tempo bir an olsun düşmedi
15:46
10’a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
10'a yakın ili sallayan deprem anına ait görüntü dehşete düşürdü: Böyle bir şey görmedim
15:42
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı O anlar kamerada
Şehrin göbeğinde polise el bombasıyla karşılık verdi, böyle yakalandı! O anlar kamerada
15:24
Doğumuna 2 hafta kalmıştı Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
Doğumuna 2 hafta kalmıştı! Anne ile 3 yaşındaki kızı yan yana toprağa verildi
15:05
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2026 16:41:53. #.0.3#
SON DAKİKA: DİSK sendikaları Panelsan direnişçilerine destek verdi, eylem 53'üncü gününde sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei